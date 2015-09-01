В "Сичи" рассказали, почему бросивший гранату свободовец решил покинуть батальон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге командир добровольческого батальона “Сич” Александр Писаренко.

По его словам, о зарплате Гуменюк указал в своем рапорте на увольнение.

На брифинге был обнародован текст рапорта Гуменюка на имя начальника Главного управления МВД Украины в городе Киеве Александра Терещука.

“Прошу вас уволить меня из органов внутренних дел по собственному желанию, так как не устраивает заработная плата. От прохождения ВВК отказываюсь. Милиционер батальона патрульной службы милиции особого назначения “Сич” рядовой милиции Игорь Гуменюк”, - сказано в документе.

Также Писаренко добавил, что в личном разговоре Гуменюк сказал, что хочет перейти на службу в Вооруженные силы Украины.

Кроме того, Писаренко проинформировал, что Гуменюк служил в батальоне «Сич» 7 месяцев.

Писаренко добавил, что в батальоне проводится собственная проверка инцидента, также ожидается проверка батальона руководством.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа у здания Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию о децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната в ряды правоохранителей и Национальной гвардии. Один гвардеец погиб, еще двое умерли в больницах сегодня. Более 150 человек получили травмы различной степени тяжести.

Метателя гранаты задержали еще вчера.