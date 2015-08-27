На автодороге "Киев - Ковель" из-за дыма горящих торфяников частично ограничено движение транспорта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в связи с возгоранием торфяного покрова в северных районах Житомирской области наблюдается задымление отдельных участков автодороги "Киев – Ковель".

Госавтоинспекция предупреждает водителей транспортных средств об ограничении скорости движения до 50 километров в час.

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В условиях ограниченной видимости на отдельных участках автодороги "Киев – Ковель" Госавтоинспекция советуют водителям двигаться с включенным ближним светом фар, пользоваться ремнями безопасности, соблюдать дистанцию и не превышать безопасной скорости.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью на автодороге "Киев-Ковель" в Олевском районе Житомирской области из-за задымленности дороги в результате горения торфа столкнулись 6 автомобилей, в том числе грузовики, травмированы шестеро человек.