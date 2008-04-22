Нацбанк повысит учетную ставку с 10 до 12 процентов

Национальный банк Украины (НБУ) с 30 апреля 2008 года повышает учетную ставку с 10% до 12% годовых.

Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, это предусмотрено Постановлением НБУ от 21 апреля 2008 года.

Нацбанк объясняет свое решение необходимостью бороться с инфляцией.

«Несмотря на целый ряд монетарных мер, принятых в конце 2007 г. и в 2008 г., темпы инфляции остаются на довольно высоком уровне. Индекс потребительских цен в І квартале 2008 г. составлял 109,7%. Монетарная база в этот период уменьшилась на 3,9%, а умеренные темпы увеличения денежной массы (на 5,1%) были связаны, прежде всего, с активной кредитной деятельностью банков в условиях высокого спроса на кредиты, как со стороны юридических лиц, так и населения», - говорится в документе.

*** В сентябре 2004 г. размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре - до 8%, в ноябре - до 9%. В августе 2005 г. размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. - снижен до 8,5%, в мае 2007 г. - снижен до 8%.

С 1 января 2008 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 8% до 10%.