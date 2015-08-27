В сентябре на Донбасс прибудут европейские специалисты по безопасности - Порошенко

16:31, 27 августа 2015
Общество
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Европейские специалисты в области безопасности прибудут в Донбасс на сентябре.

facebook.com/EuroMaydan

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Брюсселе с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

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"Мы договорились, что европейские специалисты в области безопасности прибудут на Донбасс в сентябре", - процитировал главу государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.

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