В сентябре на Донбасс прибудут европейские специалисты по безопасности - Порошенко
16:31, 27 августа 2015Общество
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Европейские специалисты в области безопасности прибудут в Донбасс на сентябре.
Фотоиллюстрация / facebook.com/EuroMaydan
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Брюсселе с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.
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"Мы договорились, что европейские специалисты в области безопасности прибудут на Донбасс в сентябре", - процитировал главу государства его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.
Мы договорились, что европейские специалисты в области безопасности прибудут на Донбассе в сентябре. - Президент
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 27 Август 2015
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