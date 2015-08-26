Осенью появится украинский серийный образец беспилотника

Об этом заявил Сергей Пинькас, первый заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" в эфире на "5 канале".

Он заверил, что заказы уже размещены на предприятиях: "Что касается, например, беспилотных летательных аппаратов, то уже на двух предприятиях концерна размещены согласно государственному оборонному заказу эти самые заказы – там есть коллектив людей, который занимается разработкой в соответствии с графиками".

Читайте такжеТурчинов осмотрел новые украинские БТРы: Эта боевая машина лучше российских аналогов (фотогалерея)

По данным чиновника, осенью Украина получит первые серийные беспилотники исключительно из отечественных комплектующих: "Например, в ноябре будет предложен серийный образец – уже не опытный, а серийный, который уже прошел испытания беспилотного аппарата, уже абсолютно полностью собирается в Украине из украинских комплектующих".