В Славянске в кафе произошел взрыв - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"На месте было установлено, что, вероятно, попал взрывоопасный предмет на летнюю площадку кафе-отеля "Цезарь", в результате чего повреждена кровля здания и стены, последующего горения не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате взрыва нет.

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Как сообщает местное издание slavgorod.com.ua со ссылкой на секретаря городского совета Олега Зонтова, взорван был кумулятивный снаряд, выпущенный из РПГ-18.

По его словам, о теракте речь не идет. Данный взрыв квалифицируется, как хулиганский акт с применением оружия.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 марта в Славянске взрыв произошел на автозаправке. По предварительным данным, причиной возгорания терминала автозаправки послужил разрыв баллона на автобусе.