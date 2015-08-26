В Феодосии открылась украинская библиотека

«Это событие, безусловно, знаковое в культурной жизни города и всего нашего полуострова», – написал активист центра Вельдар Шукурджієв в Facebook.

Возможность открыть филиал в Феодосии появилась в результате активности людей, которые присылают в Крыму книги на украинском языке. Поскольку среди книг часть экземпляров дублируются, активисты решили, кроме запланированной библиотеки в Симферополе, открыть еще и филиал в Феодосии, сообщает "Радио Свобода"

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Сбор литературы для Крыма продолжается. Особенно ждут здесь книг из серии «Топ 100 украинской книги». Активисты просят присылать новые экземпляры или книги в хорошем состоянии.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство образования Украины намерено начать с нового учебного года он-лайн обучение для детей из Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

«Он-лайн образование предусматривает выдачу официальных документов об образовании на основании он-лайн обучения... Это наша стратегическая цель... Но пока что он-лайн обучение с перспективой для отдельных категорий выдачи документов. Мы хотим, чтобы государственная итоговая аттестация проходила в он-лайн режиме, и будущее внешнее независимое оценивание предусматривало электронное тестирование. И тогда эта проблема устранится», - сказал заместитель министра образования Павел Полянский.