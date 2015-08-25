Последняя неделя августа порадует украинцев теплой погодой

Об этом сообщает «Оpogode».

В течение дня ожидается 23-29, местами до 30 градусов тепла. Лишь 26 августа в большинство областей придет похолодание до 20-25 градусов тепла. Ночью в Украине предполагается 12-17, в западных областях и на северо-востоке 10-15 градусов тепла.

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В течение недели будет преобладать высокое атмосферное давление, а, следовательно, сухая воздушная масса. Небольшие дожди вероятны на севере и в центре днем ​​26 и ночью 27 августа.

В Киеве в течение 25-30 августа будет преобладать сухая погода, лишь днем ​​26 и ночью 27 августа местами возможны локальные незначительные дожди. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем ​​25-30, 26 августа 22-24 градуса тепла.