Последняя неделя августа порадует украинцев теплой погодой
В течение 25-30 августа в Украине удержится высокая температура воздуха.
Об этом сообщает «Оpogode».
В течение дня ожидается 23-29, местами до 30 градусов тепла. Лишь 26 августа в большинство областей придет похолодание до 20-25 градусов тепла. Ночью в Украине предполагается 12-17, в западных областях и на северо-востоке 10-15 градусов тепла.
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В течение недели будет преобладать высокое атмосферное давление, а, следовательно, сухая воздушная масса. Небольшие дожди вероятны на севере и в центре днем 26 и ночью 27 августа.
В Киеве в течение 25-30 августа будет преобладать сухая погода, лишь днем 26 и ночью 27 августа местами возможны локальные незначительные дожди. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем 25-30, 26 августа 22-24 градуса тепла.