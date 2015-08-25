Эстония намерена отгородиться от России стеной

Как передает «Эхо Москвы», отмечается также, что для охраны границы будут использованы видеокамеры и беспилотные летательные аппараты.

Работы по техническому усилению границы начнутся в 2018 году. Их общая стоимость – 71 млн евро.

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Как сообщал УНИАН, Украина реализует на границе с Россией проект «Европейский вал». Сначала проект назывался «Стена».

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта по обустройству границы с Россией, - 4 млрд грн.

До конца года на строительство «Европейского вала» в государственном бюджете предусмотрено 300 млн грн. За счет этих средств к 1 сентября запланировано обустройство противотанковых сооружений - 385,7 км, ограждений - 90 км, 7 опорных пунктов контрольно-следовой полосы, 214 км контрольно-следовой полосы и рокадной дороги - 214,5 км.

22 мая премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что на реализацию проекта «Европейский вал» по обустройству украинско-российской границы уже израсходовано 160 млн грн.