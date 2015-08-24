В Москве празднуют День Независимости Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, утром украинские дипломаты провели праздничное собрание. В своих выступлениях дипломаты отметили ключевой вклад украинских военнослужащих в борьбу за независимость Украины и почтили память погибших в боях с агрессором на Донбассе минутой молчания.

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Затем представители украинского дипломатического корпуса и члены семей, большинство из которых были одеты в вышиванки, возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Москве у гостиницы "Украина".

Кроме того, сегодня в 19.00 по киевскому времени в Культурном центре Украины на Арбате состоится встреча соотечественников по случаю Дня Независимости Украины.

Как сообщили в Совете "Украинцев Москвы", на встрече будут звучать поздравления от президента Украины Петра Порошенко, поздравительные слова от посольства Украины, состоится концерт.

В свою очередь в поздравлении украинской общины Москвы отмечается: "Украина долго боролась за этот день и продолжает защищать свое историческое право быть свободным народом. Пророческие слова "Борітеся! Поборете!" будут реально воплощены в жизни Украины. Мы всегда будем с Украиной, и Украина будет с нами!".