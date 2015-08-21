Жебривский: бороться за "сердца и души" жителей Донбасса необходимо всей Украине

Об этом глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский рассказал в интервью ZN.UA.

"Это моя личная тактика. И боюсь она неожиданно для президента так же, как и для всех остальных. Наверное, не скажу вам ничего нового, но место положения таки определяет точку зрения. Из Киева местных проблем не увидеть и не понять. Я действительно начал понимать людей, которые живут здесь. Начал почти физически ощущать разлом и разрыв в их душах, с которым им приходится жить. Безусловно, я никогда не стану донецким. Но и просто киевским мне уже не быть", - говорит Жебривский.

Читайте такжеЖебривский предлагает не проводить выборы в 51 населенном пункте

По его словам, чтобы побеждать на Донбассе в прямом и в переносном смысле, Киев должен понять несколько вещей.

"Мало просто назначить председателя администрации, главу СБУ милиции или прокуратуры. В сложившейся ситуации первым таким шагом, помимо поиска баланса в риторике и оценках, необходимо просто помогать Донбассу восстанавливаться, отстраивать инфраструктуру. Потому что когда мы не восстанавливаем мосты и дороги, звучит логичная реплика: "Нас будут сдавать"", - объясняет губернатор Донетчины.

При этом глава ВГА добавляет: он понял, что Украина не может себе позволить экономическую блокаду Донбасса.

"И, слава Богу, что информация о том, что 60% поступлений в казну государства от Донецкой области дают именно те предприятия, которые зарегистрированы в Украине, но работают на оккупированных территориях, наконец-то стала публичной, а главное – услышанной", - отмечает Жебривский.

Читайте такжеПорошенко образовал еще 9 районных военно-гражданских администраций на Донбассе (видео)

По его словам, бороться за "сердца и души" жителей Донбасса необходимо всей Украине.

"И это никакая не патетика. Это мое внутреннее ощущение и убеждение. Очень важно взаимопроникновение регионов, культур, мировоззрений", - говорит губернатор.

В качестве примера он привел проект, над которым сейчас работает: относительно школ-побратимов с городами Западной и Центральной Украины. По задумке, подразумевается взаимный обмен педагогическими кадрами, когда, к примеру, учителя из Краматорска смогут несколько месяцев преподавать во Львове, и наоборот, - львовяне смогут преподавать и читать лекции в местных школах и учебных заведениях.

Читайте такжеЖебривский: Боевики не готовы к наступлению на военных в зоне АТО - ВВС

Как сообщал УНИАН ранее, председатель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский разъяснил, что накануне назначил датой проведения 29 ноября выборы только в пределах шести новосозданных административно-территориальных единиц.