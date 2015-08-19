МИД Украины относительно приговора суда эстонскому полицейскому: В России нет справедливости
Министерство иностранных дел Украины осуждает приговор Псковского областного суда России сотруднику полиции безопасности Эстонии Естону Кохверу в виде 15 лет лишения свободы.
Об этом спикер МИД Украины Марьяна Беца написала в Twitter.
"В России нет справедливости. Мы осуждаем незаконный приговор эстонскому офицеру Э. Кохверу после его похищения с территории Эстонии", - написала Беца.
В пресс-службе МИД подчеркнули, что незаконное содержание Кохвера на территории РФ на основании сфабрикованных обвинений является грубым нарушением российской стороной норм и принципов международного права.
"Российская сторона в очередной раз пренебрегает основополагающими свободами и правами человека. Этим решением Россия снова продемонстрировала свою удаленность от общепризнанных принципов демократии, законности, верховенства права и открытости. МИД Украины заявляет, что эстонский гражданин Э. Кохвер, а также украинские граждане Н. Савченко, А. Сенцов, А. Кольченко и другие иностранные граждане, которые незаконно находятся на территории РФ, являются заложниками российской агрессивной политики", - говорится в сообщении.
МИД выражает солидарность с эстонскими партнерами и призывает Российскую Федерацию незамедлительно освободить Кохвера и обеспечить полное выполнение своих обязательств по международному праву.
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Как сообщал УНИАН, сегодня суд в России приговорилэстонского полицейского до 15 лет заключения.
Российские спецслужбы похитили Кохвера в сентябре 2014 года на границе России с Эстонией. Ему предъявили обвинение в шпионаже, контрабанде и ношении оружия, а также в незаконном пересечении российской границы.
При этом Эстония заявляет, что вооруженные люди похитили его с эстонской территории, вблизи пограничного пункта Лухамаа, когда он участвовал в операции по предотвращению преступления на границе.
Европейский Союз требует от РФ немедленно освободить Кохвера и гарантировать его безопасное возвращение в Эстонию.