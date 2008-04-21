Ромео и Джульетту превратили в якудза, а Гамлет стал... кибер-панком

Британское издательство SelfMadeHero планирует продолжить издание классических пьес Уильяма Шекспира в стиле японских комиксов манга. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP, в 2008 году выйдут манга-версии "Макбета", "Юлия Цезаря", "Как вам это понравится" и "Отелло".

Первые книжки серии - "Ромео и Джульетта" и "Гамлет" - появились в продаже в марте 2007 года и пользовались необычайным успехом как в Великобритании, так и в Японии, где они буквально "улетели" с полок книжных магазинов. За полгода тираж комиксов был полностью распродан и пришлось печатать новый. В сентябре 2007 года вышли манга-версии "Ричарда III" и "Бури", а в феврале 2008 - "Сна в летнюю ночь".

Каждая из книжек серии адаптирована и иллюстрирована в своем особом стиле. Например, действие "Ромео и Джульеттты" перенесено в современный Токио, где Монтекки и Капулетти превратились во враждующие кланы якудза, "Гамлет" выполнен в стиле кибер-панк, а "Ричард III" оставлен в традиционных интерьерах средневековой Англии.

Стоит отметить, что подобная адаптация классических произведений пользуется все большей популярностью - в феврале другое британское издательство, Classical Comics, выпустило комиксы "Макбет" и "Генрих V", а в дальнейшем планирует превратить в комиксы еще три шекспировских пьесы, а также Франкенштейна" Мэри Шелли, "Дракулу" Брэма Стокера, "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Большие надежды" и "Рождественскую песнь" Чарльза Диккенса.