Миноброны не позволит украинцам законно откупиться от призыва в армию
Минобороны не согласовало законопроект, который предусматривал возможность для граждан легально откупиться от призыва и мобилизации.
Об этом на брифинге во вторник заявил представитель Генштаба Александр Правдивец, пишет Украинская правда.
По его словам, в Минобороны поступил соответствующий законопроект нескольких депутатов.
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"Минобороны не согласовало законопроект о введении откупа, исходя из того, что Конституция предусматривает, что защита Отечества является обязанностью каждого гражданина", - заявил он.
По его словам, этот закон нарушает равенство граждан перед законом.
"Мы выходим за пределы социального правового государства, когда один может откупиться, а другой нет. Поэтому МОУ этот вопрос не согласовало", - пояснил Правдивец.
Как сообщал УНИАН, в Украине в связи с проведением антитеррористической операции на Донбассе, по документам, на 2015 год было запланировано три волны мобилизации – четвертая, пятая и шестая.
Шестая, последняя из запланированных Генштабом на этот год, волна мобилизации завершлась сегодня, 18 августа.