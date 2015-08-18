Миноброны не позволит украинцам законно откупиться от призыва в армию

Об этом на брифинге во вторник заявил представитель Генштаба Александр Правдивец, пишет Украинская правда.

По его словам, в Минобороны поступил соответствующий законопроект нескольких депутатов.

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"Минобороны не согласовало законопроект о введении откупа, исходя из того, что Конституция предусматривает, что защита Отечества является обязанностью каждого гражданина", - заявил он.

По его словам, этот закон нарушает равенство граждан перед законом.

"Мы выходим за пределы социального правового государства, когда один может откупиться, а другой нет. Поэтому МОУ этот вопрос не согласовало", - пояснил Правдивец.

Как сообщал УНИАН, в Украине в связи с проведением антитеррористической операции на Донбассе, по документам, на 2015 год было запланировано три волны мобилизации – четвертая, пятая и шестая.

Шестая, последняя из запланированных Генштабом на этот год, волна мобилизации завершлась сегодня, 18 августа.