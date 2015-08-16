На Хортице горел историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" (фото)

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 16 августа в 01:25 на территории историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» на острове Хортица в Орджоникидзевском районе г. Запорожье произошел пожар.

Горели две стилизованные глинобитные постройки, которые соединены между собой деревянным навесом.

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В Службу спасения «101» позвонил охранник объекта и сообщил о пожаре. Уже через 9 минут по повышенному номеру вызова на месте происшествия работали 6 единиц техники и 23 спасателя.

Почти полчаса понадобилось спасателям чтобы остановить открытое горение и не допустить распространения огня на другие деревянные постройки историко-культурного комплекса. Учитывая повышенную степень опасности и с целью предотвращения дальнейших возгораний, пожарные еще полтора часа проводили проливку деревянных конструкций. Погибших и пострадавших нет.

Также пресс-служба сообщает, что вероятной причиной возгорания стала молния, которая попала в сооружения, что и привело к их возгоранию.

По факту происшествия проводится расследование.