"Свобода" взяла на себя ответственность за срыв открытия фестиваля квир-культуры в Одессе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации ВО «Свобода», милиционеры задержали активистов организации у здания по улице Старопортофранковская улице, где происходило открытие фестиваля, а «националисты наблюдали за тем, чтобы ЛГБТ-лица не пошли пропагандировать» свои взгляды на улицах города.

«К сожалению, ни ОГА, ни городской совет не приложили усилий, чтобы сделать невозможным проведение этого провокационного мероприятия. Многочисленные обращения общественности и предостережения так и остались без должной реакции. Проведение этого фестиваля, или как они его там называют, - это позор для Одессы», - процитировали в пресс-службе заместителя председателя областной организации Константина Васильца.

В пресс-службе отметили, что задержанных «за присутствие у ЛГБТ-фестиваля» 13 активистов «Свободы» и членов молодежной националистической организации «Сокол» уже отпустили.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе 14-16 августа запланирован фестиваль квир-культуры «ОдессаПрайд-2015», в рамках которого был заявлен «Марш равенства». В рамках фестиваля должны пройти мастерская, посвященная арт-протесту как инструменту работы с обществом, квест-экскурсия по городу, дискуссионные площадки «Гей-туризм как элемент территориального брендинга Одессы» и «Гей-образы в масс-культуре», открытие фестиваля короткометражного ЛГБТ-кино, фотовыставка и т.д.

12 августа стало известно, что мэрия Одессы отказалась принять заявку на проведение «Марша равенства», против которого также выступили представители религиозных конфессий. Одесский окружной административный суд запретил проведение марша.

15 марта молодые люди в масках забросали пиротехникой помещение, в котором представители квир-культуры проводили фуршет по случаю открытия фестиваля. В помещении находилось около 60 взрослых и ребенок. Никто не пострадал.