Организаторы ЛГБТ-марша в Одессе обжалуют запрет на его проведение в суде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила юрист-волонтер оргкомитета фестиваля Алина Рахуба.

«Решением суда от 13 августа нам запрещено непосредственно публичное мероприятие 15 августа на всех улицах города. Мы не будем его проводить, так как являемся законопослушными гражданами Украины, и обязаны выполнять решение суда. Мы будем действовать в рамках правового поля – подадим апелляцию, чтобы добиться соответствующего законного решения», - заявила Рахуба.

Она отметила, что оргкомитет в судебном порядке будет добиваться своих прав на мирное собрание, предусмотренное Конституцией Украины и международными правовыми нормами.

По словам Рахубы, представитель истца (исполкома Одесского горсовета) в судебном заседании, аргументируя свое требование о запрете марша возможными уличными беспорядками, не представил для этого достаточных доказательств. «Тем не менее, на основании тех доказательств, которые мы не считаем надлежащими, нам запретили проводить «Марш равенства», - отметила юрист, добавив, что остальные мероприятия фестиваля не запрещены, но в данный момент неизвестно, в каком именно формате их проведут.

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Присутствующий на брифинге лидер местного Автомайдана Евгений Резвушкин, заявил, что организаторов фестиваля «не интересует сохранность здоровья правоохранителей», которые призваны обеспечивать общественный порядок, в том числе, во время подобных маршей, и назвал запрещенную уличную акцию «провокацией».

«В городе сложная ситуация. На матч приехали ультрас, которые вас били в Киеве...», - заявил Резвушкин.

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Глава оргкомитета фестиваля Анна Леонова заявила, что Резвушкин неоднократно, в том числе, в присутствии сотрудников правоохранительных органов, обвинял организаторов «ОдессаПрайд-2015» в «проплаченности и провокациях», хотя не имеет для этого никаких оснований. «Это – ложь... Мы – законопослушные граждане – запрещенное судом мероприятие проводить не будем», - акцентировала Леонова.

Со слов организаторов, вчера почти все арендодатели отказались от своих договорных обязательств – о предоставлении площадок под мероприятия фестиваля, аргументируя «давлением правоохранительных органов и людей, с которыми лучше не шутить».

Кроме того, разместить 50 человек, прибывших в Одессу на фестиваль, отказались владельцы хостелов. «С их слов, им позвонили люди, с которыми шутки плохи, и пригрозили, что сожгут заведение», - рассказала Рахуба.

В настоящее время волонтеры фестиваля разместили в своих квартирах по 5-6 человек, прибывших на «ОдессаПрайд-2015» из других городов Украины. Как отметили организаторы, программу фестиваля пришлось существенно сократить.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 14-16 августа запланирован фестиваль квир-культуры «ОдессаПрайд-2015», в рамках которого был заявлен «Марш равенства». В рамках фестиваля должны пройти мастерская, посвященная арт-протесту как инструменту работы с обществом, квест-экскурсия по городу, дискуссионные площадки «Гей-туризм как элемент территориального брендинга Одессы» и «Гей-образы в масс-культуре», открытие фестиваля короткометражного ЛГБТ-кино, фотовыставка и т.д.

12 августа стало известно, что мэрия Одессы отказалась принять заявку на проведение «Марша равенства», против которого также выступили представители религиозных конфессий. Одесский окружной административный суд запретил проведение марша, а мэрия намеревалась добиться отмены проведения всего фестиваля.

Сегодня в Одессе состоится матч между командами ФК «Шахтер» (Донецк) и ФК «Днепр» (Днепропетровск).