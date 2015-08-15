"Україна єдина, ми - її частина": Участники ЛГБТ-фестиваля в Одессе вышли на пикет

17:56, 15 августа 2015
Общество
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Протестующим пытались помешать несколько человек, которые ранее были постоянными, активными участниками пророссийских митингов на Куликовом поле.

REUTERS

В Одессе более 20 участников фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2015» вышли на одиночные пикеты, протестуя против запрета «Марша равенства», который планировалось провести 15 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, представители ЛГБТ стали отдельно друг от друга на Приморском бульваре и Думской площади (возле здания мэрии). Мужчины и женщины держали яркий 6-цветный флаг и плакаты с разноцветными яркими надписями: «Гідність не має кольору», «Україна єдина, ми - її частина», «Запрещаю запрещать», «Права людини - понад усе», «Всі гідні, всі рівні» и т. д.

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Протестующим пытались помешать несколько человек, которые ранее были постоянными, активными участниками пророссийских митингов на Куликовом поле. В частности, пытались вырвать у пикетчиков флаг. Между оппонентами началась словесная перепалка, их разделила милиция. Некоторые люди, проходившие мимо представителей ЛГБТ-сообщества, высказывали им поддержку.

Как пояснили УНИАН в оргкомитете фестиваля, пикетчики вышли на улицу по собственной инициативе, создав отдельную рабочую группу. «Это – люди, которые понимали, что на улице их могут оскорбить, избить», - акцентировали в оргкомитете.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 14-16 августа запланирован фестиваль квир-культуры «ОдессаПрайд-2015», в рамках которого был заявлен «Марш равенства». В рамках фестиваля должны пройти мастерская, посвященная арт-протесту как инструменту работы с обществом, квест-экскурсия по городу, дискуссионные площадки «Гей-туризм как элемент территориального брендинга Одессы» и «Гей-образы в масс-культуре», открытие фестиваля короткометражного ЛГБТ-кино, фотовыставка и т.д.

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12 августа стало известно, что мэрия Одессы отказалась принять заявку на проведение «Марша равенства», против которого также выступили представители религиозных конфессий. Одесский окружной административный суд запретил проведение марша.

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