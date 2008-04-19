На российском телеканале запретили демонстрировать песни Юрия Шевчука

На российском телеканале "Культура" запретили демонстрировать песни Юрия Шевчука, сообщает Эхо Москвы. Кроме того, в этом году Шевчука впервые не пригласили на традиционный концерт памяти Булата Окуджавы. Вместо него на концерте выступит лидер "Машины времени" Андрей Макаревич. Возможно, это связано с тем, что Юрий Шевчук принимал участие в "Марше несогласных", который прошел 3 марта в Санкт-Петербурге. После "Марша" он выступил на концерте "Другая песня". Певец заявил, что принял участие в "Марше", так как "не осталось выбора". Комментариев руководства телеканала Культура на сообщение пока нет.