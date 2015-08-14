Российский оппозиционер обжаловал в КС РФ решение Госдумы об аннексии Крыма

Российский оппозиционный активист, соучредитель общественного движения «Майдан без границ» Валерий Отставных обратился в Конституционный суд РФ с требованием признать противоречащим Основному закону страны решение Государственной думы о фактической аннексии Крыма.

Об этом сам Отставных сообщил во время выступления в Киеве, сообщает Радио Свобода.

По его словам, аналогичные иски подали еще два представителя российской оппозиции Михаил Аншаков и Константин Селезнев.

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«Мы подали иск, обратились в Конституционный суд, чтобы привлечь внимание юридического сообщества России, украинской и международной общественности к правовым аспектам незаконного присоединения Крыма. Мы обращаем внимание на тот факт, что Государственная дума (а это – высший законодательный орган России) нарушает и российскую Конституцию, и международное право. Это позволит международному сообществу отреагировать или хотя бы прокомментировать эту коллизию», – отметил Отставных.

30 июня Отставных и Аншаков уже пытались обжаловать в Конституционном суде РФ упомянутое решение Госдумы. Иск они подавали от имени общества защиты прав потребителей «Общественный контроль». Теперь оппозиционные активисты обращаются в Конституционный суд каждый отдельно как граждане России.