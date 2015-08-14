ГСЧС ликвидировала открытый огонь пожара в Чернобыльской зоне – Чечеткин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ГСЧС Николай Чечеткин во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«За последние 19 лет не было таких пожаров в Чернобыле. В целом, в этом году мы ликвидировали 4 пожара на площади 500 га», - сказал Чечеткин.

Он сообщил, что сейчас пожарные завершают тушение пожаров, возникших в последние дни. «Мы полностью ликвидировали 2 очага на площади 42 га, сейчас открытого огня нет. Производится «проливка» территорий. В мероприятиях задействованы 164 работника», - отметил он.

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При этом Чечеткин подчеркнул, что на текущий момент необходимо усилить охрану Зоны отчуждения. «А кроме того, нам надо провести тщательные расследования причин пожаров», - сказал глава ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 9 августа на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения между бывшими деревнями Буда Варовичи и Ковшиловка возник лесной пожар на площади 60 га.

Спасатели считают, что причиной пожара вблизи Чернобыля является поджог.