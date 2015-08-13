В ДТП под Волновахой погиб военный, еще двое травмированы

Как сообщает УГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, вчера,12 августа, в 17.20 вблизи поселка Новоселовка Волновахского района перевернулся автомобиль с военнослужащими.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

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В результате ДТП пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте, водитель и второй пассажир доставлены в медицинское учреждение.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.