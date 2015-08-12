Почти треть обращений о коррупции в Украине касаются сферы образования - Transparency Inernational

Об этом УНИАН сообщили в украинском представительстве международной антикоррупционной организации Transparency International Украина.

В сообщении отмечается, что ТI Украина уже месяц проводит кампании по защите разоблачителей коррупции "Они бы не молчали", и за это время получено «более 50 обращений».

«Первые результаты кампании свидетельствуют: 30% сообщений о коррупции касаются сферы образования. Также чаще сообщали о коррупции при решении земельных вопросов – 10%, в судебных и правоохранительных органах – 10%, об административной коррупции в сфере бизнеса и здравоохранения – 10%. Кроме того, 5% обличителей предоставили инсайдерскую информацию о коррупционных злоупотреблениях в министерствах, еще 5% - о преступлениях на государственных и частных предприятиях», - отмечают в ТI Украина.

При этом сообщения о разнообразных преступлениях, которые не считаются таковыми по определению, составили еще 30%.

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ТI Украина направила обращение в министерства внутренних дел и образования и науки, указав конкретные учебные заведения, с просьбой провести расследование в отношении выявленных фактов и проинформировать общественность о результатах. В сообщении отмечается, что «согласно информации разоблачителей, на сегодняшний день «благотворительные взносы» в детские сады составляют 50-1000 грн, вступительные экзамены в вузе стоят от 6 000 грн, продажа дипломных работ в вузах – 1000 грн, стоимость одного модуля в региональном вузе – 150-350 грн, стоимость сессии в техникуме – 2 000 грн, поступление в магистратуру известного вуза, который готовит юристов и правоохранителей – 1000-1500 долл».

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Transparency International Украина призывает не молчать о коррупции и сообщать о ней при помощи ресурса www.anticorruption.in.ua и отмечает, что желаемого результата можно достичь в случае обращения с конкретными фактами и доказательствами, которые помогут не только сообщить о факте преступления, но и привлечь к ответственности коррупционеров. При этом отмечается, что юристы организации дают ответы, комментарии и советы на все сообщения, кроме анонимных.