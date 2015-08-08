В украинских школах увеличили количество часов иностранного языка
15:30, 08 августа 2015Общество
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Данные изменения запланированны на 2015-2016 учебный год.
В среднем количество часов изучения иностранного языка увеличится с 2-х до 3-х в неделю / Фото УНИАН
Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.
Согласно приказу от 7 августа 2015, в 6-9 классах школ с украинским языком преподавания количество часов на изучение иностранного языка увеличится с 2-х до 3-х в неделю (по новому стандарту).
В 8 классе школ с украинским языком преподавания количество часов на изучение иностранного языка увеличится с 2-х до 3-х в неделю (по предыдущему стандарту).
Читайте такжеВ АП решили обеспечить школы учебниками за счет сокращения зарплат депутатов Также количество часов на изучение иностранного языка увеличится с 3-х до 3,5-й в 10-11 классах общеобразовательных учебных заведений с украинским языком преподавания (универсальный профиль).
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