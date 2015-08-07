Адвокаты Сенцова и Кольченка подали ходатайство об отводе суда

Сегодня Северо-Кавказский военный окружной суд заслушает свидетелей защиты дела Сенцова-Кольченко, сообщает hromadske.tv. Защита Сенцова и Кольченко приводит слова адвоката Афанасьева, Александра Попкова: "30 июля, когда тот был в суде в конвойном помещении к нему подошел сотрудник ФСБ и попросил отказаться от показаний в суде, чтобы "адвокаты не смогли ему задавать вопросы". Мол, с судьей была об этом договоренность. В качестве доказательств адвокаты приводят публикации об этом на сайтах "Радио Свобода" и "Медіазона".

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Прокурор выступил против отвода, поскольку, по его словам, публикации в СМИ не являются достаточным поводом для отвода.

Суд удалился в совещательную комнату.

В суде сегодня присутствовали генконсул Украины в Ростове Виталий Москаленко и консул Александр Ковтун - во встрече с подсудимыми, которой консульство добивается больше года, представителям Украины отказывали, ссылаясь на российский закон, согласно которому крымчане Сенцов и Кольченко считаются гражданами РФ и встречи с "представителями иностранных государств законом России не предусмотрены".

В начале процесса в Ростове судья Михайлюк разрешил консулам встречу с подсудимыми только после вынесения вердикта.

Как сообщал УНИАН, 6 августа показания в суде давали Олег Сенцов и Александр Кольченко. Во время своего выступления украинский режиссер рассказал о пытках при задержании, давлении и издевательстве. Он отверг все обвинения в его адрес. В свою очередь Александр Кольченко отверг обвинения в терроризме, признав, что принимал участие в поджоге офиса Партии регионов. На вопросы прокурора и суда он отказался отвечать.