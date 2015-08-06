Кольченко в суде заявил, что не террорист и отказался отвечать на вопросы

"Ни в каком террористическом сообществе я не принимал участия. По политическим взглядам я являюсь антифашистом и анархистом", – сказал Александр Кольченко на заседании суда в Северокавказском окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону, передает радио "Свобода".

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Он утверждает, что Олега Сенцова видел всего несколько раз и "призывов к противоправным действиям никогда от него не слышал".

Активист заявил, что признает, что участвовал в поджоге офиса политической партии в Симферополе, но не больше. "Я не был согласен с тем, что происходит в Крыму. Партия регионов позволила Путину ввода войск в Крым", – сказал Александр Кольченко.

"Украина и другие страны выдвигали требования освободить Крым, но поджог не мог повлиять на решение правительства России", – отметил он.

Александр Кольченко рассказал, как и кем производился поджог, а затем отказался отвечать на вопросы суда и государственного обвинителя.

Как сообщал УНИАН, сегодня в суде выступал и Олег Сенцов. Он заявил о незаконности суда в его отношении и рассказал подробности своего задержания в Крыму.