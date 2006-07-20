С 7 августа на въездах в Киев будут стоять патрули

С 7 августа текущего года на всех въездах в Киев заработают специальные патрули, которые будут упорядочивать движение транзитного грузового транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве и.о. заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Иван САЛИЙ.

Он напомнил, что с целью улучшения организации дорожного движения и его безопасности, улучшения экологического состояния и повышения пропускной способности улично-дорожной сети Киева выдано распоряжение КГГА “О некоторых мерах по упорядочению движения грузового транспорта в г. Киеве”, которое предусматривает, в частности, запретить заезд грузового транспорта грузоподъемностью свыше 2,5 тонн в пределы Киева, кроме проспекта Бажана, Столичного шоссе, улицы Академика Заболотного, Большой Кольцевой дороги, проспекта Академика Палладина, Северного полукольца, Минского проспекта, ул. Полярной, ул. Богатырской, просп. Московского, просп. Ватутина, ул. Братиславской, Броварского проспекта.

Во исполнение этого пункта решения, соответствующие службы КГГА и столичного ГАИ создают сейчас совместные патрули, с которыми водители грузовиков будут согласовывать свой дальнейший маршрут. По заказу городской власти уже изготовляются и на днях будут установлены на подъездах к столице специальные большие щиты, информирующие водителей больших грузовиков о необходимости движения по объездной дороге. Те же машины, которые доставляют груз именно в Киев, должны получить специальное разрешение на въезд в черту города, в котором указано возможное время его передвижение и маршрут. В то же время мэрия пока не определилась, сколько будет стоить такое разрешение, существует вариант, что даже будет бесплатным, но пока обсуждается сумма в 400-450 грн. Предусматривается, что перед выдачей разрешения будет проверяться техническое состояние грузовика. При наличии разрешения, чтобы машину в дальнейшем не останавливали в пределах города, предлагается на правой стороне лобового стекла вешать специальный знак – красный или синий, в зависимости от того, постоянно курсирует грузовик или проезжает один раз.

Места для обустройства временных стоянок для грузовиков еще в процессе согласования, поскольку на сегодня вся пригородная территория выкуплена, кроме земель, которые принадлежат Кабинету министров Украины и Министерству аграрной политики. Поэтому городская власть планирует провести с ними переговоры относительно возможности временного использования этих земель. Стоянки будут иметь сервисные центры, небольшие гостиницы, заведения питания.

В то же время, движение грузовых автомобилей, которые обслуживают город, согласно принятому решению, будет ограничено по проспекту Бажана, Южному мостовому переходу, проспекту Ватутина, Московскому мосту, Московскому проспекту, Броварскому проспекту (от путепровода с улицей Красногвардейской до моста “Метро”), мосту “Метро”, Набережному шоссе, Набережно-Крещатицкой ул., просп. Воссоединения, мосту Патона, бульв. Дружбы народов, ул. Горького в часы пик в период с 7.00 до 10.00 утра и с 16.00 до 20.00 вечера. Кроме того, запрещен въезд грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн (если дорожными знаками не обусловлено иное), а также тракторов, самоходных машин и механизмов (кроме авто аварийных и оперативных служб) в центральную часть Киева, ограниченную ул: пл. Победы - Воздухофлотский путепровод – просп. Чорновила – ул. Глыбочицкая – ул. Верхний (Нижний) Вал – ул. Набережно-Крещатицкая – Набережное шоссе – бульв. Дружбы народов – пл. Лыбидская – ул. Горького – ул. Любченко (ул. Ковпака) – ул. Боженко – ул. Жилянская – пл. Победы. Заезд грузового транспорта с быстропортящимся грузом в центральную часть города разрешен с 20.00 до 7.00 утра.

В связи с этим, планируется организовать также патрули на границах районов столицы, которые будут останавливать грузовики, случайно проскочившие в запрещенную зону или перемещающиеся в неразрешенное время. По всем районам дано поручение организовать специальные места отстоя для таких машин.

Городская власть также намерена изучить машинопоток в город пригородных микроавтобусов и автобусов. По ее убеждению, этот транспорт также должен объезжать центр столицы и высаживать пассажиров, как вариант, возле конечных станций метрополитена.

По обнародованной информации, для обеспечения города всеми необходимыми дорожными и информационными знаками для водителей, город выделил около 1 млн. грн.

По убеждению И.САЛИЯ, реализациях всех предусмотренных распоряжением мероприятий не только позволит улучшить ситуацию на дорогах с заторами, улучшить экологию, но и предприниматели для своего удобства перенесут свои склады из центра на околицы города, что освободит дополнительные помещения и территории для более эффективного использования.