Суд дал экс-главреду "Вестей" Гужве 5 дней на уплату залога в 1 миллион гривен

Шевченковский районный суд города Киева избрал для бывшего главного редактора газеты "Вести" и экс-руководителя одноименного медиахолдинга Игоря Гужвы, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму 17,8 миллиона гривен, меру пресечения в виде залога в размере 850 минимальных заработных плат, а именно - 1 миллиона 35 тысяч 300 гривен.

Соответствующее решение огласил на судебном заседании 4 августа судья, частично удовлетворив ходатайство налоговиков и прокуратуры об избрании для Гужвы меры пресечения в виде залога, сообщает "Телекритика".

Суд уменьшил сумму залога, пояснив, что при определении ее размера были учтены данные о положительных характеристиках подозреваемого, о его социальных и семейных связях, о том, что он не имеет судимостей, имеет постоянную работу, имеет несовершеннолетнего ребенка.

Согласно решению суда, Гужва или другое физическое лицо за него должны уплатить залог в течение пяти дней на счет Шевченковского райсуда.

Он также не имеет права отлучаться из Киева, обязан сообщать о своих передвижениях и о смене места работы следователям, а также обязан сдать правоохранителям свои паспорта. Эти ограничения действуют для него в течение двух месяцев - до 1 октября 2015 года.

Комментируя журналистам решение суда, Гужва сказал, что будет его выполнять и искать средства для уплаты залога.

Также он заявил, что на суд оказывалось давление: "Учитывая то, какое давление, по моей информации, оказывалось на суд, и то, что сумма залога была снижена, это действительно мужественный шаг со стороны судьи. Конечно, это большая сумма. Сейчас мы будем советоваться, как ее выплачивать. Но это сумма не безгранична. Полностью ограничить мою свободу путем требования безграничного залога, властям не удалось. Поэтому это частичная победа. Благодаря позиции суда план власти был сорван".

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Как сообщал УНИАН, 29 июля медиахолдинг "Вести Украина" сообщил, что Гужва уволился из холдинга, а также сложил полномочия главного редактора ежедневной газеты "Вести". Кроме того, он продал долю корпоративных прав в медиахолдинге.

В мае прошлого года сотрудники налоговой милиции во время обыска в офисе компании "Вести Масс-Медиа" обнаружили у его издателя 1,5 млн грн.

По данным Миндоходов, начиная с апреля этого года, сотрудники Миндоходов расследуют незаконную конвертационную деятельность отдельных финансовых учреждений Украины. В частности, установлено, что предприятие "Торггазстрим ЛТД" (г. Симферополь) перечислило 93,6 миллиона гривен в адрес Сумского частного предприятия, которое длительное время декларирует отсутствие хозяйственной деятельности. После чего указанная сумма была перечислена на счет "Вести Масс-Медиа". В связи с этим налоговая милиция расследует причастность компании к незаконной конвертационной деятельности.

Вместе с тем, представители некоторых СМИ и общественные деятели заявили, что это попытка надавить на издание в связи с их редакционной политикой. Однако позже в налоговой заявили, что расследование деятельности газеты "Вести" никак не связано с редакционной политикой издания.