Кабмин назначил Ищука главой концерна РРТ

Об этом говорится в распоряжении правительства №769, опубликованном на веб-портале правительства.

"Назначить Ищука Владимира Александровича генеральным директором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения", - говорится в распоряжении.

Читайте такжеКонцерн РРТ заявляет о готовности построить сеть цифрового ТВРанее Ищук исполнял обязанности главы Концерна РРТ.

Концерн начал свою деятельность с 1944 года. На сегодняшний день государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи осуществляет трансляцию государственных теле - и радиоканалов по всей территории Украины, а также спутниковое вещание в европейских странах.

РРТ объединяет 27 предприятий и филиалов, расположенных в областных центрах и крупных городах Украины.