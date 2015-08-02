В восточных областях Украины объявили штормовое предупреждение

В воскресенье, 2 августа, в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. "2 августа в восточных областях, Крыму и Приазовье отдельные порывы ветра 15-18 м/с", - отметили синоптики. Читайте такжеПламя продолжает уничтожать российские леса, сухая погода не дает потушить пожары (видео) Напомним, ранее синоптики пообещали теплое и солнечное начало августа. Киеву предрекли сухую воздушную массу. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем ​​24-26 градусов тепла.

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