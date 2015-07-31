Синоптики пообещали теплое и солнечное начало августа
В субботу и воскресенье, 1 и 2 августа, в Украине будет господствовать сухая погода.
Температура ожидается в течение дня 22-28 градусов тепла, жара удержится в южной части, вероятно до 30 градусов тепла. Ночью 12-17, на западе до 8 градусов тепла, на юге до 22 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 8-14 градусов тепла, днем 22-27, в воскресенье до 30 градусов тепла.
В северных областях будет царить сухая погода. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла.
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В восточных областях существенные осадки маловероятны, только ночью 1 августа пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 16-21 тепла, днем 25-30 градусов тепла.
В южной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 17-22 градуса тепла, днем 26-31 градус тепла.
В Киеве будет царить сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 24-26 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.