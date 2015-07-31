Синоптики пообещали теплое и солнечное начало августа

Температура ожидается в течение дня 22-28 градусов тепла, жара удержится в южной части, вероятно до 30 градусов тепла. Ночью 12-17, на западе до 8 градусов тепла, на юге до 22 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 8-14 градусов тепла, днем ​​22-27, в воскресенье до 30 градусов тепла.

В северных областях будет царить сухая погода. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, днем ​​23-28 градусов тепла.

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В восточных областях существенные осадки маловероятны, только ночью 1 августа пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 16-21 тепла, днем ​​25-30 градусов тепла.

В южной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 17-22 градуса тепла, днем ​​26-31 градус тепла.

В Киеве будет царить сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем ​​24-26 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.