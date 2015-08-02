Крымские татары просят мир признать политику России геноцидом

Об этом говорится в обращении Конгресса к мировому сообществу и ООН, сообщает Радио Свобода.

В обращении, принятом в воскресенье, 2 августа, говорится, что после оккупации Крыма Россией в 1783 году Россия оказывала и оказывает систематическое давление, чтобы представители крымскотатарской общины покинули Крымский полуостров.

«В течение XIX-XX веков более 1,5 миллиона крымских татар были вынуждены покинуть свою родину. Во времена господства Советского Союза не только был уничтожен весь интеллектуальный класс и элементы нематериального культурного наследия, но и депортированы представители крымскотатарского народа со своей родины 18 мая 1944 года. Почти половина депортированного при трагических обстоятельствах и в условиях геноцида крымскотатарского населения погибла», - говорится в обращении.

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Также в обращении отмечается, что Советский Союз использовал все возможности, чтобы крымские татары не вернулись в Крым и остались в местах депортации.

«Сегодняшняя Российская Федерация, унаследовав наследство царской России и Советского Союза, 28 февраля 2014 года, игнорируя все нормы международного права и права человека, аннексировала Крымский полуостров. С тех пор и до сегодняшнего дня Россия реализует системную политику относительно игнорирования фундаментальных свобод крымских татар, их принудительной эмиграции из Крыма, быстрой ассимиляции, применяет давление, убийства, тюрьмы, депортации тех, кто пытается сопротивляться ее действиям и противостоять», - говорится в обращении Конгресса.

Справка УНИАН. 1-2 августа в столице Турции Анкаре проходит Всемирный конгресс крымских татар. Мероприятие проходит не на родине крымских татар в Крыму из-за преследования российскими спецслужбами активистов крымских татар. На полуостров также запрещен въезд и лидерам крымских татар - Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову.

Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года. Украина и Запад не признают этого и считают полуостров украинской территории.