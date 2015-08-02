С начала российской аннексии Крым покинули 10 тысяч крымских татар - Джемилев

Как сообщает Радио Свобода, об этом Джемилев сказал сегодня на Всемирном конгрессе крымских татар в Анкаре.

«Жесткая дискриминация и беззаконие в отношении крымских татар, особенно похищение и убийства молодых людей, принудительные призывы молодежи в армию с перспективой отправить их на войну со своими братьями-украинцами, полное отсутствие демократических свобод и отсутствие каких-либо перспектив для молодых людей в оккупированном Крыму заставляет многих снова покидать свою родину и переселяться на материковую часть Украины», - заявил Джемилев.

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Он отметил, что после так называемой «крымской весны» на полуостров прибыли из мест депортации 76 семей, но ни одной из них не разрешили поселиться в Крыму, поскольку «ежегодная квота» уже исчерпана, и все они вернулись назад. По его словам, в предыдущие годы в Крым возвращались до 2 тысяч человек в год.

«Создается четкое и небезосновательное впечатление, что беззакония в отношении крымских татар происходят, в том числе, именно с целью вытеснить их за пределы Крыма», - отметил Джемилев.

По его информации, сейчас в Крыму завозится большое количество этнических русских как из самой России, так и беженцев из районов боевых действий на востоке Украины.

Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года. Украина и Запад не признают этого и считают полуостров украинской территорией.