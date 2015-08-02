Похороны замруководителя штаба "Азова" перенесли из-за несогласия родственников с версией МВД (видео)

В основную версию следствия - самоубийство - родные и друзья Ярослава не верят и говорят, что на то не было никаких причин. А потому и настаивают на дополнительных независимых экспертизах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

В ночь гибели Ярослав вернулся с Карпат, где две недели проводил учения с новобранцами "Азова". Жена и трое детей были в другой области. Он перестал выходить на связь, поиски результатов не дали. Решили заходить в квартиру.

В милиции говорят, что нет никаких признаков насильственной смерти, склоняются все же к самоубийству. "Пока официальных каких-то заявлений о том, что это может быть убийство – мы не можем говорить. Обнаружили без признаков насильственной смерти. Квартира была заперта изнутри", - говорят в милиции.

Одна из главных зацепок противников версии самоубийства - с Ярослава сняли украшения. Об этом ТСН по телефону рассказал его близкий товарищ. По его словам, с функционера "Азова" сняли два кольца, одно из которых было обручальным, а также кулон с цепочкой. Еще одна версия - месть врагов.

Читайте такжеНачальника юротдела "Азова" нашли повешенным - депутатКроме юридической практики, Ярослав - один из тех, кто создавал "Азов", занимался набором первых добровольцев, узакониванием полка. Накануне в Сеть еще и слили базу данных бойцов "Азова".

Исключают наотрез родные и друзья версию внутренних споров в полку. Говорят, что здесь все друг за друга. Они настаивают на дополнительных экспертизах тела. Говорят о влиянии ядовитых веществ, инсценировке самоубийства. Хотят привлечь независимых специалистов, поэтому перенесли похороны.

Ярослава Бабича нашли повешенным в собственной квартире 26 июля утром. Бабич не выходил на связь в течение суток. После этого милиционеры начали искать его. Телесных повреждений, кроме следа от петли, на погибшем не обнаружили.