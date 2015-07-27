Замруководителя штаба полка "Азов", скорее всего, наложил на себя руки - МВД

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Киевской области.

«В Ирпенский горотдел милиции обратились местные жители и сообщили, что один из их товарищей в течение суток не выходит на связь. Работники милиции выехали по месту жительства пропавшего мужчины и обнаружили там его тело. По предварительным данным, мужчина наложил на себя руки через повешение. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено», - сообщили в пресс-службе.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства данного происшествия.

26 июля народный депутат Дмитрий Линько на своей странице в Facebook написал, что Бабича нашли повешенным.