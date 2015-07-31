Российский "гумконвой" привез на Донбасс сотню тонн школьных учебников - ОБСЕ

Об этом говорится в обнародованном сегодня отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за четверг, 30 июля.

Как сообщается в отчете, группа наблюдателей СММ ОБСЕ посетила в оккупированном Луганске четыре склада, где наблюдала за разгрузкой 45 грузовиков из российского «гумконвоя», что прибыл в тот же день.

Ответственный за склады боевик сообщил наблюдателям, что в составе российского «гумконвоя» было 408 тонн продуктов, 44 тонны медикаментов, и 100 тонн школьных учебников.

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Как сообщал УНИАН, утром, 30 июля, колонна МЧС России с так называемой гуманитарной помощью для Донбасса, оккупированного пророссийскими боевиками, отправилась в сторону украинско-российской границы. В составе "гумконвоя" более 100 автомобилей, которые везли более 1000 тонн гуманитарных грузов. Среди них – продукты питания, медикаменты и учебная литература.

Также, наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области, заявила, что в очередном российском "гумконвое", который утром 30 июля, незаконно ворвался в Донбасс, были замечены флаги террористических организаций "Новороссия" и "ЛНР".