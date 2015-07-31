Экс-главреда газеты "Вести" Гужву объявили в розыск

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, ссылаясь на информированные источники.

Читайте такжеГужва продал свою долю и ушел из "Вестей", в холдинге информацию подтверждают

"Главным следственным управлением налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины проводится досудебное следствие, информация внесена в Единый реестр досудебных расследований под номером 32014200000000066", – подчеркнул он.

Главред и директор газеты "Вести" Игорь Гужва объявлен в розыск по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов н... Posted by Юрий Бутусов on 31 июля 2015 г.

Ранее, 29 июля, медихолдинг Вести Украина сообщил, что Игорь Гужва ушел из холдинга, а также сложил полномочия главного редактора ежедневной газеты «Вести». Кроме того, он продал долю корпоративных прав в медиахолдинге.

Отмечалось, что с того же дня Гужва больше не осуществляет управленческую деятельность и контроль за редакционной политикой активов медиахолдинга, а также не обладает полномочиями и правом представления официальной публичной позиции и проведения переговоров от имени медиахолдинга.