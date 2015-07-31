В Сумской области блокпосты начали оснащать камерами видеонаблюдения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, блокпосты в селе Климентово Ахтырского района стали первыми в регионе заградительными сооружениями, оснащенными камерами видеонаблюдения, которое ведется в онлайн-режиме.

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Как отмечает пресс-служба, 30 июля работу видеокамер проверил руководитель райгосадминистрации Роман Бублик. Он выразил надежду, что эти камеры помогут сотрудникам милиции, которые дежурят на блокпостах.

Как сообщал УНИАН, с инициативой установить видеонаблюдение на основных автомагистралях в Сумской области выступил начальник управления СБУ в области Юрий Гончаров. Он обратился к руководителям городов и районов оказать в этой работе посильную помощь, выделив необходимые средства из местных бюджетов.

Справка УНИАН. Село Климентово находится на трассе Сумы-Харьков на берегу реки Ворскла.