Новые цены на газ для населения отложили на неделю
Остается ряд процедурных вопросов
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) отложила утверждение новых розничных цен на газ для населения до следующего заседания 24 апреля.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в четверг, 17 апреля.
Утверждение тарифов было перенесено в связи с неразрешенностью ряда процедурных вопросов, сообщил в ходе открытого заседания представитель НКРЭ.
В ходе открытого заседания НКРЭ руководитель управления социальной защиты населения объединенных профсоюзов Галина ГОЛЕУСОВА обратилась к комиссии с просьбой протокольно зафиксировать в сегодняшнем решении обязательства правительства, согласно п. 4.9 Генерального соглашения Кабинета министров Украины, объединенных профсоюзов и работодателей на 2008-2009 гг., согласовывать с профсоюзами повышение цен и тарифов для населения.
В свою очередь член НКРЭ Сергей МЕРКУШОВ сообщил, что в настоящее время на рассмотрение профсоюзов уже отправлены пересмотренные и уточненные расчеты розничных тарифов на газ для населения.
“Мы провели уже первые консультации с заинтересованными сторонами, в том числе и с объединенными профсоюзами. Возникло несколько вопросов по уточнению расчетов. Сейчас управление (управление ценовой политики в нефтегазовом комплексе НКРЭ - УНИАН) и НАК “Нафтогаз” фактически эти материалы подготовили и передали на рассмотрение профсоюзов”, - сказал С.МЕРКУШОВ.