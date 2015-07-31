Вопрос о подсудности Савченко будет решаться Ростовским областным судом – адвокат

Об этом написал один из адвокатов Савченко Марк Фейгин в Twitter.

«Ходатайство защиты удовлетворено. Вопрос о подсудности будет решаться Ростовским областным судом», - написал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Савченко обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой перенести рассмотрение ее дела из суда Донецка Ростовской области. Савченко отметила, что проведение суда в непосредственной близости к зоне конфликта на Донбассе опасно для нее, её адвокатов и семьи.

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Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

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В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.

30 июля Савченко доставили в Донецкий городской суд Ростовской области России на предварительное слушание по возбужденному против нее уголовному делу.