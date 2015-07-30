На Закарпатье при получении взятки задержали руководителя подразделения внутренней безопасности пограничников

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, установлено, что майор вымогал у военнослужащего 15 тысяч гривен за сокрытие информации, которая могла навредить его дальнейшей служебной деятельности. Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете «на горячем» во время получения полной суммы взятки.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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Ранее УНИАН сообщал, что Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали начальника следственного отдела одного из райотделов Мариупольского городского управления милиции во время получения взятки.