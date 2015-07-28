Одесский горсовет решил выделить по 3 тысячи гривень участникам АТО

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты горсовета приняли сегодня на внеочередной сессии.

Это предусматривает принятое депутатами решение «О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 17 декабря 2013 года №4202-VI «Об утверждении целевой программы поддержки ветеранов войны и детей войны города Одессы на 2014-2015 годы».

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, изменения внесены в связи с увеличением количества обращений ветеранов, семей погибших воинов, а также мобилизованных лиц, которые принимали непосредственное участие в АТО.

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В частности, сейчас депутаты решили выделить 600 тыс. грн для оказания одноразовой материальной помощи - по 3 тыс. грн на человека лицам (либо членам их семей), мобилизованным в 2015 году, которые были отправлены в зону АТО.

Ранее УНИАН сообщал, что украинских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в боевых столкновениях в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, будут награждать нагрудным знаком "Участник АТО".