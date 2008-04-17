Тимошенко хочет принять изменения в Конституции до конца года

00:22, 17 апреля 2008
Общество
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Такова "конечная цель"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО хочет принять изменения к Конституции Украины до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Страсбурге.

“Мы ставим конечной целью принять изменения к Конституции до конца этого года”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер еще раз подчеркнула, что поддерживает введение парламентской формы правления, не исключая существования института президентства с избранием президента всенародным голосованием.

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