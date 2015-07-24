На Донетчине милиционер застрелил коллегу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в селе Новосергеевка Красноармейского района сегодня было обнаружено тело сотрудника патрульной службы 1992 года рождения с огнестрельными ранениями.

Читайте такжеНа Днепропетровщине двух милиционеров подозревают в пытках несовершеннолетнего

Согласно предварительной информации, во время несения службы между двумя правоохранителями возник конфликт, в результате которого один из стражей порядка произвел несколько выстрелов в своего коллегу. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Милиционер задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.