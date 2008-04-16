Тимошенко не собирается в отставку ближайшие 10-15 лет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО позитивно оценивает работу экономического блока правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на пресс-конференции в Страсбурге.

Она подчеркнула, что в экономическом блоке работают профессионалы.

«Я не вижу оснований в ближайшие 10-15 лет говорить об отставке правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявил, что серьезные проблемы в экономике, с которыми страна столкнулась в первом квартале этого года, остро ставят вопрос о политической ответственности Кабинета Министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО за неумение адекватно реагировать на экономические вызовы. Он также высказал мнение, что министры, отвечающие за экономический блок, должны подать в отставку.