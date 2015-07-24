Аваков отстранил руководителя Мукачевской милиции

Об этом министр написал нам своей странице в Facebook.

«Своим приказом направил комплексную ревизию закарпатского главка для тщательной проверки по всем направлениям. На время проверки отстранил руководителя Мукачевской милиции. По итогам проверки его работы - примем решение - будет работать или нет», - говорится в сообщении.

Помимо этого Аваков анонсировал начало набора в новую патрульную полицию Закарпатья.

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«27 июля начинаем набор в Новую патрульную полицию Закарпатья. Изменения - это конкретные шаги и процесс. А не взмах волшебной палочки. Работаем», - написал он.

Закарпатские хроники нового руководителя обласного УВД Сергея Князева за сегодня. Докладывает: изъяли 39 автоматов на ... Posted by Arsen Avakov on Thursday, July 23, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что в Закарпатской области появится патрульная полиция, старые кадры заменят молодыми специалистами, а куратором проекта создания полиции будет Найем.