СБУ сообщила о ликвидации на Луганщине трубопровода для контрабанды российского топлива

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как отмечается в сообщении, трубопровод был проложен на глубине до семи метров и протяженностью почти 150 метров от линии российско-украинской границы. Накопление дизельного топлива, что перекачивалось через нелегальную коммуникацию, осуществлялось на нефтебазе в Меловом, которая принадлежит одному из фермерских хозяйств. Там было обнаружено и насосное оборудование и 7 цистерн объемом 75 кубометров каждая. С этой базы горюче-смазочные материалы перемещались вглубь территории Луганской области, а также в другие регионы Украины.

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Осуществляются оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации канала незаконного перемещения горючего, подчеркивается в сообщении.