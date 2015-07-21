Исследователи выяснили, что в разных странах считают угрозой мировой безопасности (карта)
Россия, "Исламское государство" или климатические изменения – в разных странах мировоззрение накладывает отпечаток на представление об угрозах миру и стабильности.
Pew Research Center провел исследование и на его основе составил карту, что разные страны считают угрозой своей и мировой безопасности. В опросе приняли участие 45,5 тысяч человек из 40 стран, сообщает Новое Время.
Оказалось, что в целом в мире наибольшей угрозой считается изменение климата.
На втором месте – экономическая нестабильность, за ней следуют радикалы из Исламского государства. Угрозу от России чувствуют 24% опрошенных – больше всего в США и Европе.
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Интересно, что в Украине угрозой мировой безопасности считают Россию (62% опрошенных). 35% опасаются экономической нестабильности, а 20% - глобальных климатических изменений.
11% украинцев считают ядерную программу Ирана угрозой мировой безопасности, а 9% - «Исламское государство». Еще 4% назвали основной угрозой кибер-атаки.