Неделя в цифрах

0 разрешений на добычу янтаря будут действовать в Украине, по крайней мере, до конца 2015 года. Минэкологии и природных ресурсов отзывает все лицензии, выданные в 2015 году, и совместно с парламентом попытается разработать прозрачный механизм регулирования добычи и реализации янтаря.

1 место в Чемпионате мира по фехтованию среди шпажистов завоевала мужская сборная Украины, обыграв команду Южной Кореи, говорится на официальном сайте турнира. Женская сборная шпажисток взяла на соревнованиях «бронзу».

2 взрыва с разницей в час произошли на двух участковых пунктах милиции во Львове. В результате происшествий сильно пострадали двое сотрудников правоохранительных органов.

3 уголовных производства – создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий – открыты прокуратурой по результатам событий, произошедших в Мукачево 11 июля.

5 стран – Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина – обратились в Совет безопасности ООН с просьбой создать независимый международный уголовный трибунал для рассмотрения дела по факту катастрофы самолета Малазийских авиалиний над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек, сообщают в постоянном представительстве Украины при ООН. Категорически против создания трибунала выступила Россия.

5 законов, предусмотренных программой МВФ для предоставления Украине 1,7 млрд долларов второго транша МВФ, 1 млрд долларов от Всемирного банка, 300 млн долларов от Японии и 200 млн долларов от Германии, были приняты Верховной Радой Украины.

5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года и лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года получил глава Запорожского областного совета Виктор Межейко за разгон местного Евромайдана в январе 2014 года, сообщают в прокуратуре Запорожской области.

9 лет, 5 месяцев и 25 дней длился полет космического аппарата New Horizons прежде, чем он достиг самой отдаленной планеты Солнечной системы – Плутона. Теперь аппарат сделает массу снимков Плутона, Харона и других объектов в поясе Койпера на периферии Солнечной системы. Миссия New Horizons рассчитана на 15-17 лет.

23 российских военнослужащих погибли в результате обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске, сообщают в Минобороны РФ. По данным ведомства, из-под завалов были извлечены все, кто там находился.

25 лет прошло с момента провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины – историческом документе, который стал предшественником принятого в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины.

25 лет тюремного заключения грозит украинской летчице Надежде Савченко, незаконно удерживаемой в России. Уголовное дело пленницы направлено на рассмотрение в суд Ростовской области, сообщают в Генеральной прокуратуре РФ.

31 сотрудник ГАИ Николаевской области из 237 не прошел переаттестацию и признан не соответствующим занимаемой должности, сообщают в управлении ГАИ области. Члены аттестационной комиссии оценивали физическую подготовку, знания Правил дорожного движения, законодательной базы и нормативных документов, а также умение метко стрелять.

33 место в ТОП-5 лучших тренеров мира-2015 по версии авторитетного английского издания FourFourTwo занял тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, сообщают украинские СМИ.

64 участника АТО – 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 4 сотрудников Министерства внутренних дел – были награждены государственными наградами посмертно, говорится в соответствующем Указе президента.

100 граждан Украины были задержаны российскими пограничниками «по непонятным причинам», сообщают в посольстве Украины в Москве. По информации дипломатов, в России на границе с Беларусью были задержаны 20 микроавтобусов, в которых находились более 100 украинцев. На данный момент готовятся документы об их экстрадиции.

257 народных депутатов из 320, зарегистрированных в сессионном зале, проголосовали за принятие нового закона о местных выборах во втором чтении. Голосование состоится 25 октября 2015 года, но не будет проходить в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Украине, и в аннексированном Россией Крыму.

431 человек арестован полицией Саудовской Аравии по подозрению в планировании нападений на мечети, сообщают власти страны. В местной полиции считают, что задержанные могут быть членами экстремистской группировки «Исламское государство».

450 метров грузинской территории захватили российские пограничники, перенеся баннеры с надписью «государственная граница Южной Осетии», говорится в ноте протеста, направленной Грузией России. В документе сказано, что особую проблему составляет то, что на территории, формально оказавшейся под контролем Южной Осетии, оказался участок нефтепровода Баку-Супса, принадлежащий британской компании BP, с ежедневной пропускной способностью в 100 тысяч баррелей.

34 000 боевиков входят в состав вооруженных формирований на оккупированных территориях Донбасса, сообщают в Минобороны Украины. В ведомстве отмечают, что, таким образом под российским руководством их превращают в настоящую армию.

36 000 солдат, моряков и летчиков из более чем 30 стран примут участие в крупнейших за последние 13 лет учениях НАТО в Европе, сообщают иностранные СМИ. Учения пройдут в октябре-ноябре в Италии, Испании и Португалии, в прилегающих к ним водах и в их воздушном пространстве.

149 000 фунтов (примерно $232 тысячи) заплатил анонимный покупатель за портативную шифровальную машину Enigma 1943 года сборки на аукционе Sotheby’s в Лондоне. Изначально за лот планировалось выручить от 50 до 70 тыс фунтов.

266 000 ракет и боеприпасов поставлены на вооружение ВСУ с начала текущего года, сообщают в Минобороны. По данным ведомства, в украинскую армию продолжает поступать новое и модернизированное вооружение и военная техника с государственных предприятий оборонного комплекса.

1 300 000 человек на востоке Украины столкнулись с нехваткой чистой питьевой воды, подсчитали в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ). Причиной такой ситуации стало повреждение систем водоснабжения в результате военного конфликта.

8 500 000 гривен растраты из государственного бюджета вменяет Генеральная прокуратура Украины экс-министру юстиции Украины Александру Лавриновичу, сообщают в ГПУ. Бывшему высокопоставленному чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

22 000 000 человек в России официально считаются бедными, заявила вице-премьер российского правительства Ольга Голодец. Ранее Росстат сообщал, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2015 года увеличилась на 3 100 000 человек по сравнению с прошлым годом и составила 22 900 000 человек.

900 000 000 долларов компенсации требуют члены семей 18 погибших пассажиров малайзийского «Боинг-777», сбитого на востоке Украины летом прошлого года, от самопровозглашенных лидеров непризнанной ДНР, сообщают иностранные СМИ. В частности, семьи погибших предъявляют претензии к бывшему «министру обороны» ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову).

5 500 000 000 гривен составили убытки украинских железных дорог и автотранспорта от уничтожения инфраструктуры Донбасса контролируемыми Россией боевиками, сообщают в Минобороны. При этом ухудшение экономической ситуации в регионе используется российской стороной для дискредитации Украины.

Автор: Маргарита Андреева