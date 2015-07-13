В России по неизвестным причинам задержали более 100 украинцев – дипломат

В России на границе с Беларусью «по непонятным причинам» задержано более 100 граждан Украины, готовятся документы для их экстрадиции.

Об этом УНИАН сообщил источник в посольстве Украины в Москве.

«Вчера, в городе Невель, Псковской области сотрудниками погранслужбой ФСБ России задержано 20 микроавтобусов, в которых ехало более 100 граждан Украины. Украинцы из Волынской области въехали в Республику Беларусь и направлялись в Санкт-Петербург», - сказал собеседник агентства.

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При этом он отметил, что между РФ и Беларусью нет границы, так как эти страны входят в Таможенный союз.

«Большинство задержанных - выходцы из Ивано-Франковской области. Готовятся документы по их выдворению по непонятным причинам. Они въехали на территорию России законно», - сообщил дипломат.